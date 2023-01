Serie A1 Femminile 2022/2023 volley: quinta vittoria di fila per Chieri, Vero Volley ko a Bergamo

Quattro i match validi per la sedicesima giornata della regular season della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley andati in scena domenica 22 gennaio. Sconfitta al tie-break la Vero Volley, che va due volte in vantaggio ma si arrende a Bergamo e subisce il secondo ko di fila. Sempre consecutive, ma stavolta le vittorie, per Chieri, che travolge Macerata con un sonoro 3-0 e resta al quinto posto. Cinque successi di fila (nove, considerando tutte le competizioni) per Chieri; sette invece le sconfitte consecutive per Macerata. Casalmaggiore regola in quattro set Cuneo, mentre Firenze reagisce dopo due set difficili e supera in rimonta al tie-break il fanalino di coda Pinerolo.

