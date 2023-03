Serie A1 2022/23: successo esterno per Conegliano, Milano battuta in tre set

Termina 0-3 (23-25, 15-25, 23-25) il match tra Vero Volley Milano e Prosecco Doc Imoco Conegliano, incontro valevole per l’ottava giornata di ritorno di Serie A1 2022/23. Un’ottima vittoria per Conegliano, che permette alla compagine ospite di salire a quota 22 punti in classifica.

La partita è segnata fin da subito da un grande equilibrio, con diversi botta e risposta in attacco tra le due compagini. Milano prova più volte durante il primo set a staccarsi, ma in ogni occasione viene ripresa da Conegliano. Proprio nel finale di parziale infatti la squadra ospite realizza il sorpasso, trascinata dai punti di Lubian e Plummer, chiudendo 23-25. Nel secondo set Conegliano prende le redini del match, alzando i ritmi e l’intensità in attacco. Milano infatti fatica a contenere le offensive continue di Haak, Robinson e Lubian, staccandosi fino ad un massimo di 10 punti di svantaggio. La compagine ospite chiude così il secondo set sul 15-25. Nel terzo set il copione del match non cambia, con Conegliano a guidare e Milano che prova a resistere il più possibile. Haak e Plummer sono le vere trascinatrici del set per Conegliano, che chiude agevolmente anche il terzo parziale sul 23-25.