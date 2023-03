Serie A1 2022/23: successo casalingo di Scandicci, Casalmaggiore vince in trasferta

Il pomeriggio odierno dell’ottava giornata di ritorno di Serie A1 2022/23 di volley femminile ha visto la disputa di cinque match, con diverse protagoniste di alta e bassa classifica impegnate in campo. In primo luogo la E-Work Busto Arsizio ha battuto in trasferta la Wash4green Pinerolo in quattro set, 25-16 20-25 21-25 22-25. Poi successo esterno in quattro set anche per la Trasportipesanti Casalmaggiore contro la Cbf Balducci Hr Macerata, con il punteggio di 25-21 18-25 10 25 17-25.

Successivamente la Cuneo Granda S.Bernardo ha sconfitto in cinque set la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, con il punteggio di 25-22 26-24 17-25 23-25 10-15. Vittoria in casa poi della Savino Del Bene Scandicci in tre set contro la Reale Mutua Fenera Chieri, con i parziali di 25-21 25-20 25-20. Infine successo tra le mura amiche in quattro set per la Megabox Ond. Savio Vallefoglia contro la Volley Bergamo 1991, con il punteggio di 25-22 25-11 17-25 25-12.