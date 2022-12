Semifinale Vakifbank-Eczacibasi oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiale per Club femminile 2022 volley

Tutto pronto per Vakifbank Spor Kulubu Istanbul-Eczacibasi Dynavit Istanbul, seconda semifinale del Mondiale per Club femminile 2022 di volley. La corazzata di Giovanni Guidetti, vincitrice della Pool B con due nette vittorie, torna in campo con l’obiettivo di conquistare un’altra finale della massima competizione iridata e provare a conquistare il quinto titolo della sua storia. Il Vakifbank, che quest’anno può contare anche sulla stella azzurra Paola Egonu, dovrà vedersela con un’altra squadra turca in un derby di Istanbul: l’Eczacibasi, che ha chiuso il girone A alle spalle della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 italiane di sabato 17 dicembre al palasport Antalya Sports Hall di Antalya, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale Vakifbank-Eczacibasi del Mondiale per Club 2022 di volley femminile.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

TABELLONE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI

PROGRAMMA CONEGLIANO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL REGOLAMENTO: COME FUNZIONA

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

STREAMING E TV – La semifinale Vakifbank-Eczacibasi del Mondiale per Club 2022 di volley femminile sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. La semifinale sarà inoltre trasmessa in diretta tv su Sky Sport Action e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.