Semifinale Conegliano-Minas in tv: data, orario e diretta streaming Mondiale per Club femminile 2022 volley

Inizia il conto alla rovescia per Prosecco Doc Imoco Conegliano-Minas, prima semifinale del Mondiale per Club femminile 2022 di volley. La corazzata veneta di Daniele Santarelli ha vinto il girone A grazie a due convincenti vittorie contro le brasiliane del Dentil Praia Clube e le turche dell’Eczacibasi Dynavit Istanbul ed ora non vogliono smettere di sognare. Le Pantere, già vincitrici del trofeo nel 2019 e seconde lo scorso anno, vogliono crescere ancora per conquistare la vittoria e accedere nella finalissima. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione brasiliana, che ha chiuso al secondo posto nel girone B. Si preannuncia subito battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.30 italiane di sabato 17 dicembre al palasport Antalya Sports Hall di Antalya, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita del Mondiale per Club 2022 di volley femminile.

STREAMING E TV – La partita Conegliano-Minas del Mondiale per Club 2022 di volley femminile sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. La semifinale sarà inoltre trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.