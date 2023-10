Scandicci-Firenze oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Savino Del Bene Scandicci-Il Bisonte Firenze, partita valevole per la prima giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le ragazze di Massimo Barbolini vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare subito un successo ed iniziare con il piede giusto la nuova stagione. Dall’altra parte della rete c’è la rinnovata formazione bisontina allenata da Carlo Parisi, che va a caccia di una grande prestazione per provare a strappare qualche punto. Si preannuncia battaglia nel derby toscano: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 8 ottobre al Palazzo Wanny di Firenze. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Scandicci-Firenze della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Scandicci-Firenze della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.