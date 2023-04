Scandicci-Bergamo in tv: data, orario e diretta streaming gara-1 quarti Playoff A1 Femminile 2022/2023 volley

Tutto pronto per Savino Del Bene Scandicci-Volley Bergamo 1991, partita valevole per il primo turno dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le toscane di Massimo Barbolini, seconde in regular season, scendono sul campo di casa per conquistare la vittoria ed iniziare con il piede giusto questa nuova fase. Le rossoblù di Stefano Micoli, settime nella stagione regolare, proveranno però a ribaltare il pronostico. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 16 aprile al Palazzo Wanny di Firenze. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-1 Scandicci-Bergamo dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Serie A1 Femminile 2022/2023.

STREAMING E TV – Gara-1 Scandicci-Bergamo dei quarti di finale dei Playoff Scudetto A1 Femminile 2022/2023 sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma a pagamento Volleyballworld.tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.