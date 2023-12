Roma-Scandicci oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Roma Volley Club-Savino Del Bene Scandicci, partita valevole per la dodicesima giornata di andata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le giallorosse di Giuseppe Cuccarini, dopo la netta vittoria a Trento, vogliono sfruttare il campo di casa per mettere in difficoltà anche una big. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono le toscane di Massimo Barbolini, reduci dalla bella vittoria interna contro Novara e a caccia del decimo successo per consolidare il terzo posto. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 16 dicembre al Palazzetto dello Sport di Roma. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Roma-Scandicci della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Roma-Scandicci della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.