Regolamento Mondiale per club femminile 2022 volley: formula e come funziona

Il regolamento del Mondiale per Club femminile 2022 di volley, in programma a Betim (Brasile) da mercoledì 7 a sabato 10 dicembre: ecco la formula e tutto quel che serve sapere. Sei squadre sono pronte a contendersi il titolo nella massima competizione globale riservata ai club, fra cui l’italiana Prosecco Doc Imoco Conegliano. Le sei compagini sono suddivise in due gironi da tre ciascuno. Le prime due di ciascun raggruppamento accederanno alle semifinali, dove la prima della pool A incontrerà la seconda della pool B e la prima della pool B se la vedrà con la seconda della pool A.

Le vincitrici delle semifinali si sfideranno poi nella finalissima per il titolo, mentre le perdenti si giocheranno il gradino più basso del podio nella finale per il terzo posto. Ma come verrà definita la classifica dei gironi? Di seguito, il regolamento e tutti i criteri per la definizione delle graduatorie del Mondiale per club 2022 di volley femminile.

CRITERI CLASSIFICA

Il primo criterio per la definizione della classifica dei gironi è il numero di vittorie. In caso di parità, la migliore squadra sarà quella con il maggior numero di punti. Il sistema di punteggio, come di consueto, prevede 3 punti per una vittoria in tre o quattro set, 2 punti per un successo al tie-break, 1 punto per una sconfitta al quinto set e 0 punti in caso di sconfitta per 0-3 o 1-3. Qualora persistesse la parità, si guarderà prima il quoziente set (divisione tra il numero di set vinti e dei set persi) e poi il quoziente punti (divisione tra punti fatti e punti subiti nell’arco di tutti i set giocati). In caso di ulteriore parità tra due formazioni, la migliore in classifica sarà la squadra che ha vinto lo scontro diretto.