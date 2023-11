Regolamento Champions League femminile 2024 volley: formula e come funziona

Il regolamento della Cev Champions League femminile 2023/2024 di volley: ecco come funziona e tutto quel che serve sapere. Le migliori squadre d’Europa sono pronte a sfidarsi nella lunga rincorsa al titolo della massima competizione continentale per club. Confermata la formula utilizzata nella passata stagione, che prevede dei ripescaggi al termine della fase a gironi. Le venti squadre qualificate al quarto round, suddivise in cinque gironi da quattro ciascuna, si sfideranno in gironi all’italiana con gare di andata e ritorno, in programma tra novembre e gennaio. In campo anche tre squadre italiane: Vero Volley Milano (inserita nella Pool A), Savino Del Bene Scandicci (Pool B), A. Carraro Imoco Conegliano (Pool D).

Ma chi accederà ai quarti di finale? Ad approdare direttamente tra le migliori sedici saranno le cinque squadre vincitrici dei raggruppamenti, mentre le cinque seconde classificate e la migliore terza passeranno dai Play Off. Le altre quattro terze classificate continueranno invece la loro avventura in Europa nei quarti di finale della Cev Cup. Scopriamo dunque i criteri che definiscono la classifica dei gironi.

CRITERI CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2024

La classifica dei singoli gironi verrà stilata in base al numero di vittorie: la squadra con più successi sarà la miglior piazzata. Cosa succede in caso di parità? La prima discriminante per definire i piazzamenti sarà il punteggio totale. Ogni vittoria in tre o quattro set (cioè con il punteggio di 3-0 o 3-1) vale tre punti, la vittoria al quinto set ne vale due, mentre la sconfitta al tie-break porta con sé un punto. In caso di parità di punti, la graduatoria dei gironi sarà determinata come di consueto dapprima in base al maggior numero di incontri vinti, dal miglior quoziente set in seconda battuta e infine, in caso di ulteriore parità, dal migliore quoziente punti.

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE: I PLAYOFF

Per la fase ad eliminazione diretta non ci sarà il consueto sorteggio: gli accoppiamenti saranno definiti sulla base del ranking complessivo nella prima fase (sempre seguendo nell’ordine vittorie, punti, quoziente set, quoziente punti). Terminati i gironi ci sarà un turno di Play Off: la migliore delle terze classificate incontrerà la migliore seconda classificata (PO1), la quinta seconda classificata sfiderà la seconda migliore seconda classificata (PO2) e infine si sfideranno la quarta e la terza migliore seconda classificata (PO3).

I playoff si svolgeranno con la formula delle gare di andata e di ritorno: a passare il turno saranno dunque le squadre che avranno ottenuto il punteggio complessivo più alto. Qualora il punteggio delle due squadre fosse il medesimo, si disputerà al termine della gara di ritorno un Golden Set, una sorta di tie-break aggiuntivo (si chiude ai 15 punti) che funge da “bella”. Se per esempio la squadra A vince l’andata al tie-break e al ritorno vince la squadra B al tie-break, allora entrambe le squadre si troveranno con un punteggio complessivo di 3 punti e dovranno giocare il Golden Set. Se invece una squadra vince l’andata in tre o quattro set, allora le basterà aggiudicarsi due set nella gara di ritorno per essere certa del passaggio del turno.

LA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

I quarti di finale si svolgeranno con gare di andata e di ritorno. Questi gli accoppiamenti: la vincitrice del PO1 incontrerà la terza migliore squadra tra le vincitrici di Pool (QF1); la vincitrice del PO2 sfiderà la seconda migliore tra le vincitrici di Pool (QF2); la quinta tra le vincitrici di Pool incontrerà la quarta migliore tra le vincitrici di Pool (QF3) e infine la vincitrice del PO3 sfiderà la migliore tra le vincitrici di Pool. Le semifinali si svolgeranno poi tra il 4 e il 13 aprile (vincitrice QF1 vs vincitrice QF2), vincitrice QF3 vs vincitrice QF4), sempre con gare di andata e di ritorno. Infine, la Super Final si disputerà in gara secca il 20 o 21 maggio 2023. Un nuovo regolamento dunque per la Cev Champions League maschile 2022/2023, che certamente non renderà meno spettacolare la competizione.