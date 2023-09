Preolimpico volley femminile 2023, Mazzanti: “Non era facile con la Thailandia, brave a trovare la forza”

“È stata una partita difficile perché volevo provare a murare e difendere in un modo che però non ci ha consentito di avere una fase break efficace. Questo ci ha fatto perdere ritmo che però siamo riusciti a recuperare difendendo qualche pallone in più trovando anche maggior continuità a muro”. Lo ha detto il ct dell’Italvolley femminile, Davide Mazzanti, dopo la terza vittoria ottenuta dalle azzurre nel preolimpico di Lodz contro la Thailandia (3-1, 25-19; 21-25; 25-22; 25-18). Nel girone C, dopo i successi su Corea del Sud (3-0) e Slovenia (3-0), l’Italia si presenta al rush finale a punteggio pieno. “Nel secondo set non abbiamo capitalizzato al meglio alcune situazioni forse anche perché non siamo stati bravi a farci scivolare di dosso quello che non veniva – ha aggiunto il coach azzurro – Poi però le ragazze sono state brave a focalizzarsi sul pallone successivo trovando la forza per portare a casa la partita”. Domani le azzurre affronteranno la Colombia: “Dobbiamo capire come stiamo fisicamente perché dovremo dare il massimo contro una squadra assolutamente da non sottovalutare e che conosciamo poco”.

Soddisfatta l’opposto azzurra Ekaterina Antropova, top scorer: “Sono felicissima perché era davvero importante portare a casa questa partita contro una Thailandia che gioca una pallavolo molto complessa. Avere evitato il tiebreak è stato molto importante così come è stato importante adattarci conquistando una vittoria fondamentale. In questo momento stiamo giocando bene come gruppo, siamo cariche e pronte a sostenerci. Chi entra da il suo contributo ed al di là da chi gioca riusciamo a mantenere un livello di attenzione alto al pari di quello tecnico. Credo che questo sia qualcosa di vera mente importante in vista delle prossime partite. Dal punto di vista personale sono felice della mia prestazione anche se viene sempre prima quella di squadra. Adesso dobbiamo prepararci alle ultime sfide a partire da domani per poi tuffarci nelle ultime tre che potrebbero decidere la qualificazione”.

Secondo Federica Squarcini “siamo riuscite ad imporre il nostro gioco con pazienza e con una bella reazione di gruppo. Siamo rimaste coese e focalizzate e questo è un aspetto che mi ha particolarmente colpita e che mi fa ben sperare in vista degli ultimi impegni di questa qualificazione. Uscire bene dal momento vissuto tra secondo e terzo set è stato frutto del nostro modo di stare in gruppo e dalla voglia che abbiamo messo in campo per portare a casa questa vittoria dal peso specifico molto alto. Poi è subentrata la nostra grinta che ci ha permesso di chiudere i conti contro una Thailandia che mi ha fatto davvero un’ottima impressione”.