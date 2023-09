Preolimpico volley femminile 2023, la Thailandia batte a sorpresa la Polonia al tie break

Sorpresa al Torneo di Qualificazione Olimpica di volley femminile in corso di svolgimento a Lodz. La Polonia padrona di casa è uscita sconfitta 3-2 (25-18, 7-25, 25-22, 23-25, 15-12) contro la Thailandia che trova il primo successo di questo Preolimpico nella Pool C, la stessa dell’Italia. La Polonia non riesce così a raggiungere a punteggio pieno le azzurre e gli Stati Uniti. Le asiatiche si impongono nel primo set 25-18. Un segnale d’allarme che almeno in un primo momento la Polonia sembra cogliere. Il secondo periodo finisce infatti con un netto 25-7 che sembra essere il preludio della rimonta. E invece la Thailandia fa suo il terzo set e lotta fino all’ultimo nel quarto (25-23 per la Polonia). Alla fine al tie break è la Thailandia a sorridere per 15-13. Fatica ma vince la Germania che si impone 3-2 (17-25, 25-21, 19-25, 25-16, 15-12) contro la Slovenia.