Pinerolo-Novara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Wash4green Pinerolo-Igor Gorgonzola Novara, partita valevole per la terza giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. La formazione di Michele Marchiaro, dopo la vittoria conquistata in rimonta al tie-break a Firenze, vuole sfruttare il campo di casa per strappare qualche punto ad una delle big. Dall’altra parte della rete ci sono infatti le azzurre di Lorenzo Bernardi, reduci dal turno infrasettimanale in Europa e a caccia del terzo successo in campionato in questo nuovo derby. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 22 ottobre al Pala Bus Company di Pinerolo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Pinerolo-Novara della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

CALENDARIO 3^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La partita Pinerolo-Novara della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in esclusiva in diretta streaming per gli abbonati su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione mondiale. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.