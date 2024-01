Pinerolo-Firenze oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Wash4green Pinerolo-Il Bisonte Firenze, partita valevole per la seconda giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. La formazione piemontese, sesta in classifica, vuole sfruttare il campo di casa per conquistare l’ottava vittoria stagionale ed iniziare al meglio il nuovo anno. Dall’altra parte della rete ci sono le ragazze di Carlo Parisi, che vanno a caccia di punti per migliorare la nona posizione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.45 di domenica 7 gennaio al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Pinerolo-Firenze della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Pinerolo-Firenze della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.