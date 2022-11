Pinerolo-Cuneo in tv oggi: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2022/2023 volley

Tutto pronto per Wash4green Pinerolo-Cuneo Granda S. Bernardo, partita valevole per la nona giornata della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. La neopromossa formazione di Michele Marchiaro, fanalino di coda della classifica con due punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la prima vittoria nella massima serie del campionato. Dall’altra parte della rete ci saranno però le ragazze di Emanuele Zanini, none a quota 10 punti, che vogliono conquistare altri punti per provare a guadagnare qualche posizione in classifica. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 27 novembre al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Pinerolo-Cuneo della Serie A1 Femminile 2022/2023.

STREAMING E TV – La partita Pinerolo-Cuneo della Serie A1 Femminile 2022/2023 sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.