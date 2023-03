Perugia-Cuneo in tv oggi: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2022/2023 volley

Tutto pronto per Bartoccini Fortinfissi Perugia-Cuneo Granda S. Bernardo, partita valevole per l’ottava giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Matteo Bertini, terzultime con una sola lunghezza di vantaggio su Pinerolo, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare una vittoria pesante in chiave salvezza. Dall’altra parte della rete c’è la formazione piemontese di Massimo Bellano, undicesime e a caccia di punti per rimanere a debita distanza dalla zona retrocessione. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 5 marzo al Pala Barton di Perugia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Perugia-Cuneo della Serie A1 Femminile 2022/2023.

CALENDARIO 21^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

A1 FEMMINILE 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

IL TABELLONE DEI PLAYOFF: GLI ACCOPPIAMENTI

DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La partita Perugia-Cuneo della Serie A1 Femminile 2022/2023 sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.