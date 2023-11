Volley: l’Unipol Arena di Bologna sarà la sede della Coppa Italia 2024

Archiviata la Supercoppa di Biella, il primo grande evento della stagione di SuperLega 2023/24 con oltre 8.500 spettatori, arriva ora l’ufficialità sulla sede della Coppa Italia 2024. Sarà l’Unipol Arena di Bologna il palcoscenico che ospiterà la 46esima edizione del Trofeo.

Con la consueta formula delle “Final Four“, si giocheranno le semifinali sabato 27 gennaio, mentre domenica 28 tutti i riflettori saranno puntati sul match che assegnerà la Coppa Italia SuperLega. Questa sarà l’ottava Coppa Italia organizzata a Bologna negli ultimi 11 anni, a testimonianza di un rapporto consolidato con il territorio e le istituzioni locali.

Sarà l’Unipol Arena, la più grande arena per eventi e concerti in Italia, a prepararsi ancora una volta ad accogliere migliaia di tifosi e appassionati per una “due giorni” di pallavolo stellare. Si qualificheranno alla Final Four di Bologna le quattro squadre vincitrici dei quarti di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 3 gennaio 2024, in gara secca sul campo della meglio classificata alla fine del girone d’andata della SuperLega (11a e ultima giornata di andata in programma il 26 dicembre 2023).