Pallavolo, Europei: esordio tra Italia e Romania il 15 agosto all’Arena di Verona

Inizierà il 15 agosto l’Europeo femminile di Pallavolo: match di esordio in programma all’Arena di Verona tra Italia e Romania. A renderlo noto è l’amministrazione comunale scaligera, dopo che il Ministero alla Cultura ha autorizzato l’utilizzo del monumento per la manifestazione sportiva, in deroga all’accordo per la conservazione, valorizzazione e fruizione del 2013. Parere favorevole è stato espresso anche dal Consiglio di indirizzo della Fondazione Arena. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di procedere alla revisione del regolamento, che ad oggi non contempla la possibilità di realizzare eventi di carattere sportivo in Arena. Damiano Tommasi, Sindato della Città ha confessato: “Ora l’obiettivo è portare a compimento l’evento. Sarà un percorso lungo durante il quale sarà necessario lavorare insieme per la buona riuscita della manifestazione. Si apre una sfida culturale che vede l’anfiteatro luogo non solo della lirica e della musica ma anche dello sport, anche in vista delle Olimpiadi 2026”. Sono passati 35 anni dall’ultimo evento agonistico svoltosi all’interno dell’anfiteatro, fu la partita di pallavolo tra Stati Uniti e Unione Sovietica, il 23 maggio 1988.