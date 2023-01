Novara-Stella Rossa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gironi Champions League femminile 2023 volley

Tutto pronto per Igor Gorgonzola Novara-Crvena Zvezda Belgrado (Stella Rossa), partita valevole per la quarta giornata della Pool C di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Dopo la sconfitta interna nel big match contro il Vakifbank Istanbul di Paola Egonu, le azzurre tornano sul campo di casa per ritrovare il successo. Le ragazze di Stefano Lavarini vogliono i tre punti per rimanere in scia proprio alle turche nella classifica del raggruppamento. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione serba, che fin qui ha conquistato un solo punto. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di martedì 17 gennaio al Pala Igor Gorgonzola Novara. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Novara-Stella Rossa della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile.

STREAMING E TV – La partita Novara-Stella Rossa della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile sarà visibile in in diretta streaming su Discovery +, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Telecronaca affidata a Marco Arcari, affiancato al commento tecnico da Rachele Sangiuliano. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.