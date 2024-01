Novara-Chieri oggi in tv: canale, orario e diretta streaming quarti Coppa Italia Femminile 2024 volley

Tutto pronto per Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri, partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia A1 Frecciarossa 2024 di volley femminile. Le azzurre di Lorenzo Bernardi, quarte in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per aggiudicarsi il derby piemontese e passare il turno. Non sarà però facile superare le ragazze di Giulio Bregoli, capaci di trascinare al tie-break le big Conegliano e Milano nelle ultime due uscite. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla Final Four di Trieste? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 24 gennaio al Pala Igor Gorgonzola di Novara. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Novara-Chieri dei quarti di finale della Coppa Italia Serie A1 Femminile 2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Novara-Chieri dei quarti di finale della Coppa Italia A1 Femminile 2024 di volley sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine ed i risultati di tutte le partite per non perdersi alcuna emozione.