Morte Julia Ituma, Novara torna in campo: domani la sfida playoff contro Chieri

E’ giunto il momento di tornare in campo per l’Igor Novara, che si appresta a giocare gara-1 della sua serie di playoff contro Chieri a pochi giorni di distanza dalla tragica morte di Julia Ituma. A parlara alla v vigilia della sfida, è il direttore sportivo della Reale Mutua Fenera Chieri, Max Gallo: “Sono stati giorni molto pesanti per questo tragico evento: siamo tutti scossi e scioccati per quanto è accaduto. Siamo vicini alla società di Novara e alla famiglia di Julia nel condividere questo grande dolore. Si fa fatica in questo momento a pensare alla parte sportiva. Sarà sicuramente una gara molto strana, con un’atmosfera che immagino sarà surreale. Dobbiamo tutti fare del nostro meglio per creare un buon clima sportivo, far sì nei limiti del possibile che sia una bella giornata di sport, e cercare tutti insieme di andare oltre questo dolore”.