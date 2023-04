Morte Ituma: minuto di silenzio su tutti i campi, rinviata Chieri-Novara

A seguito della morte della giocatrice di Novara Ituma, nelle partite del weekend, oltre al minuto di silenzio previsto dalla FIPAV, si scenderà in campo con il lutto al braccio. In tutti i palazzetti verrà dedicato un momento a Julia, con una foto proiettata sui maxischermi mentre sui led passerà una scritta in suo ricordo. Lo speaker ricorderà Julia e non verrà diffusa musica negli impianti in questo turno dei Campionati di Serie A1 e A2. Questa la decisione del Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile il quale, dopo aver raccolto il parere delle Istituzioni sportive nazionali, delle squadre impegnate nella fase dei playoff, sentite e condivisa la decisione con le Società Igor Gorgonzola Novara e Reale Mutua Fenera Chieri, valutata la situazione generale, organizzativa, regolamentare e di gestione degli impianti, ha proposto e condiviso con la Federazione Nazionale di Pallavolo (FIPAV), il rinvio di Gara 1 tra Chieri e Novara a mercoledì 19 aprile.