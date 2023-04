Morte Ituma, il cordoglio di Abodi e Malagò: “Che dolore, il tuo sorriso aveva conquistato tutti”

Sono tante le reazioni di estremo dolore e cordoglio arrivate dal mondo dello sport dopo la tragica morte di Julia Ituma, la pallavolista di appena diciotto anni precipitata, per cause da accertare, nella notte dalla finestra di un albergo di Istanbul, dove ieri sera aveva giocato e perso le semifinali di ritorno con la sua Igor Gorgonzola Novara. Arriva un messaggio di Giovanni Malagò, presidente del Coni, che si unisce al dolore dei familiari: “Vicini al cordoglio della famiglia, dell’Igor Novara e di tutta la Federvolley per la tragica scomparsa di Julia Ituma, atleta talentuosa e ragazza di valore. Il dolore non cancella la passione e il sorriso con cui avevi conquistato il mondo della pallavolo. Ciao, Julia”. E ancora, il ministro dello sport Andrea Abodi: “Sono addolorato e incredulo di fronte alla tragedia che si è consumata nella notte in Turchia e ha strappato la vita a Julia Ituma. Quando succedono queste tragedie la prima domanda che ci si pone è ‘perché?’. Le indagini sono in corso, ma qualsiasi possano essere state le circostanze, non ci riporteranno Julia con la sua solarità e il suo sorriso. Mi stringo in un forte abbraccio alla sua famiglia alla quale porgo le più sentite condoglianze e mi unisco al dolore delle compagne di squadra e di tutto il movimento della pallavolo italiana in questo difficile momento”.

Si uniscono anche il vicepremier Matteo Salvini, “Notizie che non vorremmo mai leggere. Tanta tristezza per il dramma che ha portato via a 18 anni Julia, promessa del volley azzurro. Una preghiera per lei, un abbraccio di vicinanza alla sua famiglia e alle sue compagne di squadra”, e il sindaco di Novara Alessandro Canelli: “Non ci sono parole di fronte a certe tragedie. Le più sentite condoglianze, a nome dell’amministrazione comunale e della città di Novara, alla famiglia di Julia, ai suoi amici e alla società che questa giovanissima atleta ha rappresentato con grande professionalità Igor Volley Novara”.

Infine, Paola Egonu non si espressa, peraltro giocherà stasera l’altra semifinale, ma ha deciso di listare a lutto, tutta di nero, una storia su Instagram con una foto total black e nessun commento ulteriore.

