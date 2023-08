Mondiali volley U21 femminili, l’Italia batte 3-0 la Repubblica Dominicana

L’Italia colleziona il secondo successo nei Mondiali di volley U21 femminile che da ieri si stanno svolgendo in Messico. Le Azzurrine oggi hanno sconfitto 3-0 (25-16, 25-11, 25-13) la Repubblica Dominicana in meno di un’ora di gioco. Tra tutte, hanno brillato particolarmente Stella Nervini, che ha collezionato 13 punti, e Anna Adelusi, che ne ha fatti segnare 11. Domani sera l’Italia tornerà in campo alle 19.00 italiane per affrontare il Brasile.