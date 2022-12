Mondiale per club femminile 2022: il VakifBank vince e raggiunge in finale Conegliano

Termina 3-0 (25-21, 25-19, 25-23)il match tra VakifBank Spor Kulubu e Eczacibasi Dynavit Istanbul, partita valida per la semifinale del Mondiale per club femminile 2022. Un’ottima vittoria per VakifBank, che raggiunge dunque la finale iridata contro Conegliano.

Tra le maggiori protagonisti ci sono Paola Egonu, autrice di 26 punti e 3 ace, così come Gabi con i suoi 12 punti totali. Tra le fila dell’Eczabasi grande prestazione di Tijana Boskovic, con ben 2o punti e un ace messo a segno.