Milano-Pazova in tv: data, orario e diretta streaming gironi Champions League femminile 2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per Allianz Vero Volley Milano-Jedinstvo Stara Pazova, partita valevole per il girone A della Cev Champions League femminile 2023/2024 di volley. Le ragazze di Marco Gaspari, finaliste della Supercoppa italiana, proseguono il tour de force con la prima partita nella massima competizione continentale per club. L’obiettivo è conquistare subito tre punti, ma non bisogna commettere l’errore di sottovalutare la compagine serba, che non parte certo battuta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il primo trofeo stagionale? L’appuntamento è per le ore 20.00 di giovedì 9 novembre all’Arena di Monza. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Milano-Pazova della Cev Champions League 2023/2024 di volley femminile.

STREAMING E TV – La partita Milano-Pazova della Cev Champions League femminile 2023/2024 sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su Eurovolley.tv, la piattaforma ufficiale della Cev a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Al momento non è ancora noto se ci sarà o meno copertura televisiva in Italia. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione.