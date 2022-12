Milano-Busto Arsizio in tv oggi: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2022/2023 volley

Sta per terminare il conto alla rovescia per Vero Volley Milano-E-Work Busto Arsizio, partita valevole per la tredicesima giornata della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Marco Gaspari, terze a quattro lunghezze dalla capolista Conegliano, scendono sul campo di casa per conquistare l’undicesima vittoria in campionato. Dall’altra parte della rete ci sarà la squadra di Marco Musso, che dopo un avvio di stagione difficile a causa degli infortuni sta ritrovando la forma. Le Farfalle dunque proveranno a conquistare punti per risalire la classifica. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di lunedì 26 dicembre all’Arena di Monza. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Milano-Busto Arsizio della Serie A1 Femminile 2022/2023.

STREAMING E TV – La partita Milano-Busto Arsizio della Serie A1 Femminile 2022/2023 sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.