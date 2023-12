Lutto nel volley: morta a 61 anni l’allenatrice Paola Bolognesi, indagato il marito

Lutto nel mondo del volley. Nella notte tra sabato e domenica è morta all’età di 61 anni Paola Bolognesi, ex pallavolista di Bagnacavallo divenuta poi allenatrice e insegnante di educazione fisica negli istituti della zona. La Procura ha aperto un fascicolo a carico del marito, il cubano Miguel Soto, ora indagato a piede libero. Il funerale inizialmente programmato per il 27 dicembre è stato rinviato, mentre oggi a Lugo sarà eseguita l’autopsia sul cadavere della donna. Bolognesi era stata colpita da tempo da una patologia cardiaca causata da una malformazione tenuta sotto controllo. Secondo le prime ricostruzioni, negli ultimi tempi la relazione tra la donna e il partner era turbolenta. Il marito è stato interrogato per due ore dal Pm Raffaele Belvederi negando ogni coinvolgimento, e ha aggiunto di averla trovata morta nel letto.