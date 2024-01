LIVE – Scandicci-Pinerolo 2-1 (25-20, 21-25, 25-17, 2-0): quarti Coppa Italia A1 Femminile 2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Savino Del Bene Scandicci-Wash4green Pinerolo, partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia A1 Frecciarossa 2024 di volley femminile. Le toscane di Massimo Barbolini, terze in campionato, vogliono sfruttare il campo di casa per vincere e continuare a sognare il trofeo. Dall’altra parte della rete ci sono le piemontesi di Michele Marchiaro, che vanno a caccia di una grande prestazione per provare a sorprendere. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla Final Four di Trieste? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 24 gennaio al Palazzo Wanny di Firenze. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Scandicci-Pinerolo della Coppa Italia Serie A1 Femminile 2024 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

SCANDICCI – PINEROLO 2-1 (25-20, 21-25, 25-17, 2-0)

QUARTO SET – Carol prova a far scappare Scandicci anche nel quarto set! 2-0 in avvio.

TERZO SET SCANDICCI! Ha mollato in malomodo Pinerolo, 25-17 il punteggio con cui si chiude il terzo set! 2-1 e Palazzo Wally chiede di chiuderla in quattro.

TERZO SET – Vola sul 22-16 la formazione toscana! +6 meritato per quanto visto.

TERZO SET – Herbots porta il punteggio sul 19-14, per le ragazze di Barbolini si avvicina il terzo set.

TERZO SET – Punto a punto da qualche minuto, ma il margine di +4/+5 è decisamente rassicurante per Scandicci.

TERZO SET – Di Antropova il punto che vale il 14-8! Scandicci mantiene l’ampio margine.

TERZO SET – Altro ace delle toscane che volano sul vantaggio di sei lunghezze. 10-4.

TERZO SET – Nwakalor e poi l’ace di Antropova, +5 Scandicci che si porta sull’8-3.

TERZO SET – Zhu trova il quarto punto in fila per Scandicci e le toscane volano sul 5-1 in questo avvio di terzo set perentorio!

SECONDO SET PINEROLO! 21-25 con un finale in crescendo per la Wash4green, Pinerolo si prende il secondo set ed è tutto in parità a Palazzo Wally.

SECONDO SET – Sfondato il muro di Scandicci, 17-22 e Pinerolo è pronta a mettere le mani sull’1-1.

SECONDO SET – Nuovo allungo di Pinerolo, 17-20 e il secondo set si avvicina per le piemontesi.

SECONDO SET – Sorokaitr completa la rimonta di Pinerolo! Da 15-12 a 15-16 e Barbolini corre ai ripari col timeout.

SECONDO SET – Antropova devastante! Vola sul 13-10 Scandicci.

SECONDO SET – Diagonale mancina di Villani, si porta sul 7-6 Scandicci.

SECONDO SET – Batti e ribatti in questo scambio, alla fine Antropova decide di chiuderla lì. 2-2, si esalta il pubblico.

PRIMO SET SCANDICCI! Nwakalor in fast, 25-20 e primo set che va a Scandicci, anche se Pinerolo aveva condotto per maggior tempo. 1-0.

PRIMO SET – Cinque set point per la Savino del Bene.

PRIMO SET – Gran punto di Zhu e poi erroraccio di Pinerolo, può esserci l’allungo decisivo di Scandicci sul 21-18!

PRIMO SET – Ungureanu riporta Pinerolo sul doppio vantaggio! 15-17, si entra nelle fasi decisive.

PRIMO SET – Il punto del 12-11 di Scandicci! Le toscane continuano a mantenere il minimo vantaggio.

PRIMO SET – La Savino del Bene reagisce alla grande! Ecco Antropova con un gran muro dei suoi, 8-7.

PRIMO SET – Murata Zhu, primo doppio vantaggio del set per Pinerolo! 3-5.

PRIMO SET – Un punto per parte fin qui, 3-3 e tantissimo equilibrio!

PRIMO SET – Si parte!

18.58 Amici di Sportface, buonasera dal Palazzo Wanny e benvenuti al primo quarto di finale di Coppa Italia di Serie A1 di volley femminile tra Scandicci e Pinerolo. Si parte fra pochissimo!