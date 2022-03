LIVE – Novara-Conegliano 3-1 (25-19, 25-21, 23-25, 25-19): Serie A1 Femminile 2021/2022 volley in DIRETTA

by Deborah Sartori

Megan Courtney (Conegliano) contro il muro di Novara, Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Rubin/LVF

La diretta testuale di Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, recupero della terza giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Grande attesa per il recupero del big match tra due grandi rivali: le azzurre di Lavarini ospitano le Pantere di Santarelli. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di giovedì 3 marzo. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

NOVARA – CONEGLIANO 3-1 (25-19, 25-21, 23-25, 25-19)

IL RACCONTO DELLA PARTITA

22.05 – Novara sfata il tabù Conegliano e batte le Pantere al quarto set con una partita strepitosa. Termina qui la nostra diretta testuale, grazie per averci seguito.

QUARTO SET E MATCH NOVARA! Ci pensa Caterina Bosetti a chiudere una partita perfetta per le azzurre: 25-19

QUARTO SET – Primo tempo di Folie: 24-19

QUARTO SET – Ace di Daalderop, incredibile l’olandese in questo finale: 24-18

QUARTO SET – Daalderop passa di potenza: 22-17

QUARTO SET – Salvataggio di De Gennaro, poi Novara pasticcia e Courtney la punisce: 20-16

QUARTO SET – Novara allunga ancora, Santarelli ferma tutto: 18-13

QUARTO SET – Egonu passa altissima e va a segno in profondità: 17-13

QUARTO SET – Il servizio di Karakurt finisce fuori: 16-12

QUARTO SET – Fast di Washington: 15-11

QUARTO SET – L’attacco di Egonu si ferma sul nastro, Santarelli chiama time-out: 14-11

QUARTO SET – Muro vincente di Conegliano su Karakurt: 10-10

QUARTO SET – Azione lunga chiusa dall’errore in attacco di Egonu: 10-8

QUARTO SET – La parallela di Bosetti finisce fuori: 8-8

QUARTO SET – De Gennaro palleggia per Plummer, che mette a terra una diagonale strettissima: 5-4

QUARTO SET – Grandi difese da entrambe le parti, poi il mani-fuori di Plummer. Lavarini però chiama video-check e c’è l’invasione a rete: 5-3

QUARTO SET – Pallonetto incrociato di Chirichella, che però poi sbaglia dai nove metri: 3-3

QUARTO SET – Egonu apre le mani del muro: 1-1

QUARTO SET – Primo punto a Novara: 1-0

TERZO SET CONEGLIANO – Courtney trova le mani alte del muro e le Pantere riaprono la partita: 23-25

TERZO SET – Washington passa in fast, annullato il primo set-point veneto: 23-24

TERZO SET – Muro vincente di Conegliano, Lavarini chiama time-out: 22-24

TERZO SET – Azione confusa, Fersino cerca un bagher dall’altra parte del campo per Karakurt, murata in. Lo conferma anche il video-check: 21-23

TERZO SET – Fersino battezza la palla fuori, Lavarini chiama video-check ma la palla è dentro: 20-22

TERZO SET – Primo tempo di Chirichella: 20-20

TERZO SET – De Kruijf risponde a Chirichella e Conegliano torna avanti: 18-19

TERZO SET – Monster block di Conegliano, Lavarini chiama time-out: 16-18

TERZO SET – Pallonetto di Courtney che beffa le igorine: 16-17

TERZO SET – Novara chiama video-check e fa bene, l’attacco di Egonu è fuori e non c’è tocco a muro: 15-14

TERZO SET – La fast di Washington va: 14-14

TERZO SET – Bello scambio con una grande difesa di Bosetti su Egonu, poi ci pensa Daalderop: 12-12

TERZO SET – Karakurt chiede troppo a sé stessa, il suo attacco si spegne in rete: 11-11

TERZO SET – Bosetti cerca le mani del muro ma non le trova, palla fuori: 10-10

TERZO SET – Ace di Washington: 8-8

TERZO SET – Folie attacca fuori e Novara ringrazia: 5-5

TERZO SET – Palla forzata di Wolosz e vicina alla rete, De Kruijf aggiusta bene: 2-4

TERZO SET – Cannonata di Egonu in diagonale strettissima: 0-1

SECONDO SET NOVARA – Mani-fuori di Karakurt e le padrone di casa vincono anche il secondo parziale: 25-21

SECONDO SET – Muro vincente dell’Imoco su Washington: 24-20

SECONDO SET – Novara chiama video-check ma l’attacco veneto è in campo: 23-19

SECONDO SET – Monster block di Novara su Egonu: 23-18

SECONDO SET – Ace di Plummer! 22-18

SECONDO SET – Ricezione imprecisa di Novara, Folie non sbaglia il “rigore”. Lavarini chiama time-out: 22-17

SECONDO SET – Scambio lungo, alla fine il punto lo sigla Karakurt di potenza: 22-15

SECONDO SET – Errori dai nove metri per entrambe le squadre: 21-14

SECONDO SET – Murata Courtney: 19-13

SECONDO SET – Secondo punto consecutivo di Egonu: 18-13

SECONDO SET – Lungo il servizio di Egonu: 18-11

SECONDO SET – Primo tempo di Folie, l’Imoco prova a sbloccarsi. Intanto rientra Egoni: 15-9

SECONDO SET – Bosetti a segno, Santarelli ferma tutto e chiama un altro video-check: 14-7

SECONDO SET – Lavarini chiama video-check e fa bene: 13-7

SECONDO SET – Egonu attacca fuori, entra Frosini al suo posto: 11-6

SECONDO SET – Ace di Karakurt, Santarelli chiama time-out: 9-5

SECONDO SET – Bosetti palleggia per Daalderop,c he non sbaglia in diagonale: 8-5

SECONDO SET – Primo tempo di Chirichella e Novara torna avanti: 5-4

SECONDO SET – Plummer di potenza: 4-4

SECONDO SET – Courtney passa in diagonale, ma questo punto è di Moki De Gennaro. Che alzata in bagher del libero azzurro: 1-2

SECONDO SET – Primo tempo di Chirichella: 1-0

PRIMO SET NOVARA – Altro mani-fuori di Karakurt e le padrone di casa vincono la prima partita: 25-19

PRIMO SET – Mani-fuori di Karakurt, Santarelli ferma tutto: 23-19

PRIMO SET – Santarelli prova a giocarsi il challenge ma l’attacco di Folie è fuori: 22-19

PRIMO SET – Primo tempo di Folie: 21-19

PRIMO SET – Egonu passa sopra il muro ma non trova il campo: 20-17

PRIMO SET – Plummer passa in diagonale, Conegliano torna sotto: 17-16

PRIMO SET – Pipe di Egonu e time-out Novara: 16-14

PRIMO SET – Out il servizio di Bosetti: 15-11

PRIMO SET – Il servizio di De Kruijf si spegne in rete, sospiro di sollievo per Novara: 11-8

PRIMO SET – Mani-fuori di Plummer: 10-6

PRIMO SET – Novara allunga, time-out Conegliano: 8-4

PRIMO SET – Courtney attacca fuori, Santarelli chiama video-check e il tocco a muro c’è: 4-3

PRIMO SET – Monster block su Egonu: 2-2

PRIMO SET – Diagonale vincente di Bosetti: 1-2

PRIMO SET – Primo punto firmato da Plummer: 0-1

20.03 – Si parte!

19.58 – Le squadre si schierano in campo sostenendo uno striscione che incita a fermare la guerra in Ucraina: un bel messaggio dalla pallavolo italiana

19.55 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale del recupero del big match tra Novara e Conegliano