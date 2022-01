LIVE – Monza-Busto Arsizio 3-0 (25-21, 25-19, 25-16): Serie A1 Femminile 2021/2022 volley in DIRETTA

by Deborah Sartori

La diretta testuale di Vero Volley Monza-Unet E-Work Busto Arsizio, sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Unica partita rimasta regolarmente in programma ma sicuramente regalerà grande spettacolo: da una parte le brianzole di Gaspari, terze in classifica, dall’altra le Farfalle di Musso, quarte. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 9 gennaio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

MONZA – BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-21, 25-19, 25-16)

LA CRONACA DELLA PARTITA

16.32 – Vittoria netta di Monza, che conquista così tre punti importanti per la classifica, mentre le Farfalle rimangono a mani vuote. Termina qui dunque la nostra diretta testuale, grazie per averci seguito.

TERZO SET E MATCH MONZA! Lazovic mette a terra la palla che chiude la partita: 25-16

TERZO SET – Gennari sceglie la profondità e trova l’incrocio delle righe: 24-16

TERZO SET – Il servizio di Ungureanu finisce lungo: 23-15

TERZO SET – Monster block di Stysiak, 21 punti per la polcacca: 20-13

TERZO SET – Lazovic colpisce l’asta: 18-13

TERZO SET – Mingardi attacca fuori, Musso chiama challenge ma il tocco del muro non c’è: 17-11

TERZO SET – Primo tempo di Olivotto: 16-10

TERZO SET – Orro di seconda intenzione spiazza la difesa bustocca, time-out chiamato da Musso: 16-9

TERZO SET – Gennari a segno con un bilanciere, Monza ora sembra una macchina perfetta: 14-8

TERZO SET – Gran difesa di Parrocchiale sulla fast di Stevanovic, poi Stysiak non sbaglia: 12-8

TERZO SET – Lazovic passa ancora, Musso chiama time-out: 10-7

TERZO SET – Gennari murata fuori: 9-7

TERZO SET – Murato il pallonetto di Stysiak; 7-7

TERZO SET – Gray si rifà subito con un bel colpo in profondità: 4-4

TERZO SET – Muro di Orro su Gray e Monza torna avanti: 4-3

TERZO SET – Fast di Stevanovic: 1-2

TERZO SET – Subito un’azione lunga chiusa dal fallo in palleggio di Danesi: 0-1

SECONDO SET MONZA – Stevanovic sbaglia il servizio e le brianzole conquistano anche il secondo parziale: 25-19

SECONDO SET – Non passa la palla di Lazovic, Gaspari ferma tutto: 24-19

SECONDO SET – Stysiak sceglie la potenza in lungolinea, Musso chiama challenge e la palla è out: 24-18

SECONDO SET – Grey perde il contrasto a muro con Orro: 23-16

SECONDO SET – Primo tempo di Candi, sette punti personali: 21-15

SECONDO SET – Ace di Gennari, altro time-out di Musso: 18-14

SECONDO SET – Fast di Candi: 16-14

SECONDO SET – Gennari riporta a +2 Monza, Musso ferma tutto: 15-13

SECONDO SET – Pallonetto spinto di Gray che aggiusta una palla non perfetta: 13-13

SECONDO SET – Mingardi in diagonale di potenza da seconda linea: 11-12

SECONDO SET – Scambio lunghissimo con un salvataggio miracoloso di Monza ma alla fine il punto lo prende Busto con il muro di Poulter. 9-9

SECONDO SET – Gran muro di Davyskiba sulla fast di Stevanovic: 9-7

SECONDO SET – Scambio lungo con grandi difese delle bustocche, ma il punto lo firma Stysiak: 7-6

SECONDO SET – Murone su Mingardi, che poi tocca due volte nel tentativo di salvare la palla: 5-5

SECONDO SET – Monster block di Candi su Bosetti: 4-5

SECONDO SET – Olivotto attacca fuori, Busto chiede challenge ma il tocco a muro non c’è: 2-1

SECONDO SET – Primo punto a Busto Arsizio: 0-1

PRIMO SET MONZA – Il primo tempo di Danesi chiude la frazione: 25-21

PRIMO SET – Monster block di Stysiak, la polacca è scatenata: 24-20

PRIMO SET – Stysiak a tutto braccio praticamente senza rincorsa: 22-19

PRIMO SET – Danesi vince il contrasto a muro, Musso chiama un altro time-out: 21-18

PRIMO SET – Errore dai nove metri di Gennari: 19-17

PRIMO SET – Monza torna a +2 e Musso ferma tutto: 18-16

PRIMO SET – Muro vincente su Gennari e Busto interrompe il turno al servizio di Stysiak: 16-16

PRIMO SET – Stysiak passa in parallela di potenza: 14-15

PRIMO SET – Invasione a rete di Danesi, Gaspari chiama time-out: 12-14

PRIMO SET – Scambio lungo, chiuso da Stysiak dopo una bella alzata di Orro: 12-12

PRIMO SET – Mani-fuori di Bosetti: 10-11

PRIMO SET – Arriva anche l’ace di Gennari: 9-7

PRIMO SET – Ancora Gennari di manualità e Monza torna avanti: 8-7

PRIMO SET – Gennari spinge bene sulle mani del muro avversario, parità: 6-6

PRIMO SET – Stysiak cerca le mani esterne del muro ma non le trova e la palla cade out, Monza chiama challenge ma il punto è bustocco: 5-4

PRIMO SET – Stysiak di potenza: 2-1

PRIMO SET – Poulter commette fallo in attacco: 1-0

17.55 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Monza-Busto Arsizio, ancora pochi istanti al via