LIVE – Conegliano-Busto Arsizio: A1 Femminile 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Prosecco Doc Imoco Conegliano-Uyba Volley Busto Arsizio, partita valevole per la tredicesima giornata di andata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le pantere di Daniele Santarelli, dopo aver lasciato a Pinerolo il primo punto della stagione, scendono sul campo di casa per conquistare un altro successo e chiudere da imbattute il girone di andata. Dall’altra parte della rete ci sono le farfalle di Juan Manuel Cichello, decime in classifica e a caccia di punti per guadagnare posizioni. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 23 dicembre al Palaverde di Villorba di Treviso. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Conegliano-Busto Arsizio della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

CONEGLIANO – BUSTO ARSIZIO (inizia alle 20.30)

