LIVE – Bergamo-Novara 23-25, 15-25, 20-25: A1 Femminile 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Volley Bergamo 1991-Igor Gorgonzola Novara, partita valevole per la dodicesima giornata di andata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le rossoblù di Alberto Bigarelli, dopo la sconfitta incassata a Busto Arsizio, vogliono sfruttare il campo di casa per salire di colpi e provare a strappare qualche punto ad una big. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono le ragazze di Lorenzo Bernardi, che vanno a caccia di riscatto dopo la sconfitta contro Scandicci per consolidare il quarto posto in classifica. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 16 dicembre al Pala Facchetti di Treviglio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Bergamo-Novara della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PROGRAMMA 12^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

BERGAMO – NOVARA 0-3 (23-25, 15-25, 20-25)

_________________________________________________

TERZO SET – SI CHIUDE IL MATCH!!! VINCE NOVARA!!

TERZO SET – Szakmary ancora!! 20-23 Novara.

TERZO SET – Szakmary porta il Novara sul 19-14. Palla che sa di match.

TERZO SET – Laura Melandri grande muro! 13-15.

TERZO SET – Si inizia.

SECONDO SET – DANESI!!! 2-0 NOVARA!

SECONDO SET – Prende il largo Novara, 13-23 ancora con un super attacco di Bosetti

SECONDO SET – Altro attacco vincente di Bosetti, 7-13 Novara.

SECONDO SET – Attacco vincente di Bosetti, 6-9.

SECONDO SET – Inizia il secondo set.

PRIMO SET – Danesi mette a segno l’1-0 da parte di Novara.

PRIMO SET – Ancora Szakmary, 22-23 Novara.

PRIMO SET – Attacco vincente di Szakmary, 17-18 Novara.

PRIMO SET – Tiene Novara che recupera e si porta in parità 14-14.

PRIMO SET -Match equilibrato con Bergamo che conduce al momento.

PRIMO SET – Si inizia