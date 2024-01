Le Cannet-Chieri oggi in tv: orario e diretta streaming andata quarti Cev Cup femminile 2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Volero Le Cannet-Reale Mutua Fenera Chieri, gara valevole per i quarti di finale della Cev Cup femminile 2023/2024 di volley. Le piemontesi di Giulio Bregoli, dopo aver eliminato le polacche del Police nei playoff, vanno a caccia di un’altra bella vittoria in trasferta e avvicinarsi così al passaggio del turno. La compagine transalpina, eliminata in Champions League al termine dei gironi, vuole invece sfruttare il tifo del proprio pubblico per conquistare punti importanti in vista del difficile ritorno in Italia. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 31 gennaio a La Palestre di Le Cannet, in Francia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Le Cannet-Chieri della Cev Cup 2023/2024 di volley femminile.

STREAMING E TV – La partita Le Cannet-Chieri della Cev Cup 2023/2024 di volley femminile non godrà di copertura televisiva né streaming in Italia. Sportface.it vi terrà però aggiornati con il risultato e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione. Ad arbitrare la gara il greco Alexandros Avramidis e la portoghese Raquel Portela.