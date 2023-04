Julia Ituma: la stella nascente del volley azzurro che ci lascia a soli 18 anni

Un risveglio sconvolgente quello della pallavolo italiana nella giornata di giovedì 13 aprile 2023, con la notizia della morte improvvisa della 18enne Julia Ituma. Nata l’8 ottobre 2004 a Milano da genitori di origine nigeriana, Julia ha iniziato a giocare a volley all’età di 11 anni: la mamma voleva praticasse sport e vista la sua altezza si cimentò prima nel basket (senza successo), per poi passare alla pallavolo. Un amore a prima vista, coltivato con grande dedizione e che in pochi anni ha dato grandi risultati. Julia è approdata nel 2019 al Club Italia, la squadra creata dalla Federazione italiana con l’intento di far crescere i talenti nostrani, per poi arrivare in Serie A1 con la maglia dell’Igor Gorgonzola Novara nella stagione 2022/2023.

Giocatrice dal fisico possente (192 cm di altezza) e braccio potente, capace di giocare sia da posto quattro che da opposto, era uno dei talenti più cristallini della pallavolo italiana. Con la maglia azzurra, Julia Ituma ha vinto da protagonista gli EYOF e l’Europeo Under 19 (di cui è stata anche MVP) nell’estate 2022, successi che si sono aggiunti alla medaglia d’argento vinta nel 2021 ai Mondiali Under 18. “Ho i piedi per terra e solo attraverso il culto del lavoro potrò raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissata – diceva Ituma all’inizio di questa stagione intervistata da Piero Giannico -. Essere stata scelta da una Società tra le più importanti a livello internazionale come Novara significa per me aver la possibilità di imparare e continuare il mio percorso di crescita. Saranno il tempo e il mio impegno costante in palestra a stabilire quale sarà il percorso pallavolistico che potrò fare”.

Una ragazza con “i piedi per terra”, molto determinata e combattiva in campo. Julia stava crescendo sempre più, facendosi trovare sempre pronta anche nella massima serie di campionato quando chiamata in causa da Stefano Lavarini. Quest’ultimo l’ha schierata per qualche minuto anche nella semifinale di ritorno della CEV Champions League 2022/2023 in casa dell’Eczacibasi Istanbul, persa da Novara, in cui Ituma ha messo a segno due punti. Proprio questa è stata l’ultima partita della giovane azzurra, che non ha avuto il tempo di crescere e realizzare il sogno di giocare in Nazionale maggiore. Un destino inclemente che ci lascia solo un ricordo di Julia Ituma, la stella nascente della pallavolo italiana che continuerà a brillare lassù.