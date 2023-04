Julia Ituma, le ultime ore in albergo: la ricostruzione della polizia turca

E’ un video acquisito dagli inquirenti turchi l’ultima testimonianza che ritrae ancora in vita Julia Ituma, la pallavolista di appena diciotto anni morta nella notte in Turchia, a Istanbul, dopo il match contro l’Ezcacibasi perso dalle ragazze della Igor Gorgonzola Novara, che si erano poi recate in albergo per trascorrere la notte e ripartire l’indomani. Da una delle finestre della struttura, quella della sua camera, la tragedia: la giovane è caduta giù e ha perso la vita. Avrebbe compiuto 19 anni a ottobre e sul dramma indaga la polizia turca, che sta esaminando le immagini per capire se si possa trattare di suicidio. L’autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, potrà chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Le immagini mostrano Ituma camminare nel corridoio, da sola, prima di accovacciarsi a terra, pensierosa. Poi si alza, guarda il cellulare, quindi entra in camera, e da lì in avanti non sappiamo più nulla, se non che la giovane giocatrice ha usato a lungo il cellulare nelle ore successive. Ore trascorse con la compagna di stanza, Julia Varela, che è stata chiamata a deporre dalla polizia di Istanbul: “Quando è venuta in camera abbiamo chiacchierato fino all’una e mezza circa. Poi sono andata a letto e mi sono addormentata e quindi non so cosa sia successo dopo. Il personale dell’hotel mi ha chiamato verso le 5. È così che ho saputo che era caduta dalla finestra, perché non mi ero accorta di nulla”.

Come riporta Repubblica, parla anche l’agente della giocatrice, Donato Saltini: “Ora sto aiutando i genitori di Julia in partenza per la Turchia. Non so nulla di quanto accaduto. Non so se sia stato un gesto volontario, ma non credo possa riguardare una delusione sportiva. Julia a Novara si trovava bene ed era felice dello spazio che le veniva dato: stava imparando e stava crescendo molto”.