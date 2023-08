Italvolley, Mazzanti: “Stiamo crescendo, bisogna continuare ad avere coraggio”

L’Italia chiude la terza vittoria consecutiva contro la Bulgaria, nella sfida valida per la terza giornata della Pool B del Campionato Europeo Femminile. Il Ct Mazzanti al termine della gara ha dichiarato: “Credo che siamo cresciuti nella partita, siamo cresciuti in attacco anche se in muro difesa non ho ancora visto l’ordine che vorrei. In contrattacco abbiamo giocato bene, abbiamo scelto bene i colpi. Credo che in questo abbiamo fatto un piccolo step migliorando alcune delle cose che non andavano. Abbiamo lavorato per avere questo gruppo con tutte disponibili e quando serve qualcosa io devo avere coraggio di dare spazio a tutte e le ragazze, a loro volta, devono avere coraggio nel fare quello che serve per vincere. Faccio i complimenti alla squadra perché stasera ho avvertito tanti segnali positivi”.

Loveth Omoruyi ha poi proseguito: “Molto felice perché per la prima volta sono riuscita a dare il mio contributo a questa squadra. Siamo un gruppo è coeso, lavoriamo insieme da due mesi e credo che questo si veda quando entriamo in campo e giochiamo da squadra”. Federica Squarcini ha poi concluso: “Ci siamo, senza dubbio. Ho sentito grande energia in campo sia quando ero fuori che quando poi sono entrata. In campo ci aiutiamo e seguiamo quello che il coach ci chiede anche se dobbiamo ancora lavorare tanto. Adesso ci godiamo questa vittoria e dal punto di vista personale ho negli occhi ancora tante emozioni da smaltire”.