Italvolley, Mazzanti sulla sconfitta con la Turchia: “Ci siamo persi nel finale di secondo set, dobbiamo migliorare”

Il coach dell’Italia di volley femminile Davide Mazzanti ha commentato la sconfitta per 3-0 contro la Turchia nella quarta gara di Volleyball Nations League:”Da questa partita sono emersi alcuni spunti circa le cose che dobbiamo aggiungere circa il lavoro che ci attende lungo tutta l’estate abbiamo giocato meglio in cambio palla con l’idea di attaccare al centro da seconda linea. Lo abbiamo fatto bene su ricezione perfetta un po’ meno sulle palle spostate quando perdevamo il centrale. Su questo dobbiamo migliorare e poi quello che posso dire e che su certe situazioni, come ad esempio nel secondo set, non siamo riuscite a fare la giocata giusta su palla alta e palla vicina. Nel finale di secondo set ci siamo persi, ho visto le ragazze in confusione ed ho preferito liberarle ma purtroppo la Turchia è stata più brava di noi. Oggi ho affrontato per la prima volta Vargas in campo e posso dire che è forse l’atleta con il colpo più potente che abbia mai visto. Ha fatto una prestazione incredibile dimostrando di essere una vera campionessa. Si, sono rimasto molto colpito dal suo impatto sul gioco. Adesso con una sola vittoria siamo in una situazione molto difficile. Dobbiamo affrontare 8 partite decisive per provare ad entrare nelle Finals. Già ad Hong Kong sarà importante vincere anche se prima della Pool 2 avremo solo 3 allenamenti per metterci a posto e lavorare. Ma sapevamo che questa sarebbe stata la nostra estate e quindi non ci resta che lavorare e dare il massimo”.