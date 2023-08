Italvolley, Mazzanti: “Arriviamo agli ottavi con consapevolezza e un’anima grande”

Davide Mazzanti ha parlato al termine della sfida vinta contro la Croazia, all’Europeo di Volley femminile, valevole per l’accesso agli ottavi: “La cosa importante questa sera era uscire dal girone con consapevolezza, perché quando arrivi agli ottavi devi avere delle sensazioni buone. Credo che le abbiamo trovate in vista delle partite da dentro o fuori che dovremo affrontare con maggiore continuità. Abbiamo un’anima grande, è quello che abbiamo costruito, una squadra con tante carte e possibilità”.

Poi parlando della Croazia: “Ci siamo sentite un po’ piccole andando sotto in certe situazioni, sbagliando qualcosa di troppo mentre in attacco, come ieri, abbiamo fatto belle cose. Non abbiamo sperimentato stasera ma fatto rifiatare alcune ragazze dopo la sfida di ieri finita molto tardi. Abbiamo concesso il giusto recupero ad alcune ma anche chiuso la fase a gironi mettendo in ritmo l’intera squadra”.