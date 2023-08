Italia-Svizzera 3-0, Mazzanti: “In certi momenti siamo stati troppo conservativi, bisogna trovare ritmo”

Davide Mazzanti, ct dell’Italia femminile di volley, ha commentato il successo per 3-0 contro la Svizzera nel match della fase a gironi degli Europei 2023: “A tratti mi sono divertito, mentre in altri frangenti un po’ meno. Alle ragazze ho fatto notare che in certi momenti siamo stati troppo conservativi, tanto che a fine secondo set le ho spinte ad osare di più. Inoltre dobbiamo essere più spavaldi ma anche precisi in determinate situazioni: in difesa, ad esempio, abbiamo fatto qualcosa in meno di quello che possiamo“.

Mazzanti ha poi proseguito: “Ora bisogna trovare ritmo, ed è per questo che a volte rompo le scatole: quando andiamo sotto ritmo le nostre qualità non emergono. Contro la Bulgaria ci aspetta un match diverso, contro una squadra molto organizzata. Sarà una partita tattica e dovremo essere bravi in muro e in difesa dato che quando affrontiamo attaccanti che non giocano ad altezze a cui siamo abituati c’è il rischio di perdere ritmo“.