Highlights Olanda-Italia 3-0 (25-23 28-26 25-20), Europei volley femminili 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 52

Si chiude nel peggiore dei modi l’Europeo di volley dell’Italia di Davide Mazzanti. Egonu e compagne incappano nella peggior giornata dall’inizio della manifestazione e perdono la finale per il bronzo contro l’Olanda, sconfitta dalla Serbia in semifinale, in tre set con il punteggio di 25-23 28-26 25-20. Nulla da fare per le azzurre, che escono dall’Europeo con la medaglia peggiore di tutte, quella di legno. Ecco gli highlights del match.