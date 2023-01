Highlights Le Cannet-Milano, volley Champions League femminile 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 5

Milano cade contro Le Cannet (23-25 25-20 14-25 25-15 15-6) nella terza giornata di volley Champions League femminile 2022/2023. Prima sconfitta nella manifestazione per le ragazze di Gaspari che si fanno rimontare per poi perdere al tie-break contro la compagine francese. Inseguitrici che si avvicinano con Le Cannet che sale a 5 punti a -2 da Milano. Al terzo posto l’Alba Blaj con 4 punti, prossima avversaria di Orro e compagne, che per difendere il primo posto nel girone B dovranno battere la squadra rumena.