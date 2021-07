Highlights Italia-Argentina 3-0 (25-21, 25-16, 25-15), volley femminile Tokyo 2020 (VIDEO)

by Antonio Sepe 7

Il video con gli highlights di Italia-Argentina, terza giornata del torneo di volley femminile a Tokyo 2020. L’Italia ha la meglio in tre set: termina infatti 3-0 (25-21, 25-16, 25-15), con le ragazze di Mazzanti che dominano in lungo e in largo. Come testimonia lo score, salvo le prime battute del set iniziale, il match si rivela essere a senso unico e le azzurre s’impongono comodamente in tre set. Miglior realizzatrice la solita Paola Egonu, che si carica sulle spalle la squadre e la guida verso la vittoria. Ecco quindi il video con i migliori punti del match.

