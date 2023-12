Firenze-Scandicci oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Il Bisonte Firenze-Savino Del Bene Scandicci, partita valevole per la quattordicesima giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le ragazze di Carlo Parisi, dopo la sofferta vittoria a Cuneo, vanno a caccia di una grande prestazione davanti al proprio pubblico per mettere in difficoltà anche una big. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la formazione di Massimo Barbolini, terza in classifica, che vuole conquistare il dodicesimo successo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di martedì 26 dicembre al Palazzo Wanny di Firenze. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Firenze-Scandicci della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Firenze-Scandicci della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.