Firenze-Roma oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Il Bisonte Firenze-Roma Volley Club, partita valevole per la quinta giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le toscane di Carlo Parisi, dopo la bella vittoria a Trento, scendono sul campo di casa per conquistare la terza vittoria stagionale e consolidare così il quinto posto in classifica. Dall’altra parte della rete ci sono le giallorosse di Giuseppe Cuccarini, reduci da un turno di riposo (rinviata la sfida contro Conegliano, impegnata nella Supercoppa) e determinate a conquistare altri punti importanti per rimanere sopra la zona retrocessione. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di mercoledì 1° novembre al Palazzo Wanny di Firenze. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Firenze-Roma della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Firenze-Roma della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.