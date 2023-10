Firenze-Pinerolo oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Il Bisonte Firenze-Wash4green Pinerolo, partita valevole per la seconda giornata della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le ragazze di Carlo Parisi, reduci dalla netta sconfitta incassata nel derby contro Scandicci, vogliono sfruttare il tifo del pubblico di casa per conquistare il primo successo. Dall’altra parte della rete ci sono le piemontesi di Michele Marchiaro, che vanno a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna al tie-break contro Cuneo. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 15 ottobre al Palazzo Wanny di Firenze. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Firenze-Pinerolo della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Firenze-Pinerolo della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, e in diretta tv su Sky Sport Max (canale visibile anche in streaming su Sky Go e Now). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.