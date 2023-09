Europei volley femminili, Santarelli: “Vargas talento puro, Karakurt non è maleducata”

“Sono l’allenatore più fortunato al mondo, ho avuto il vantaggio di aver allenato giocatrici così forti in una carriera così breve. Vargas è un talento pazzesco. Mi inorgoglisce perché ascolta tantissimo, credo sia nell’Olimpo dei quattro opposti più forti al mondo“.Queste le parole dell’allenatore della Turchia Santarelli, che ha visto trionfare la propria nazionale contro l’Italia al tie break della semifinale degli Europei femminili di volley. Il tecnico italiano è tornato sul cartellino giallo preso da Karakurt per le eccessive esultanze: “Ebrar vive di emozioni. Qualcuno parla di maleducazione dell’atleta e a me viene da sorridere. Se fa la linguaccia non è una cosa strana è così sempre, chi non la conosce parla di maleducazione. Non è una mancanza di rispetto, è fatta così a tutte le ore del giorno”.