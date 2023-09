Europei volley femminili 2023, sfuma anche il bronzo per una pessima Italia: Olanda sul podio

Un Europeo nato male e che si conclude nel peggiore dei modi per l’Italvolley femminile, neanche in grado di conquistare il bronzo a Bruxelles. Le Azzurre di Mazzanti dopo il pesante ko in semifinale contro la Turchia crollano a livello mentale e tecnico nella finalina che assegna il terzo gradino del podio, cedendo in tre set (23-25, 26-28, 20-25) contro l’Olanda. Una prova fin troppo brutta per essere vera da parte delle nostre ragazze, mai apparse così vulnerabili nel corso degli ultimi anni. Dopo questa manifestazione sono d’obbligo quantomeno delle riflessioni sul futuro di questa Nazionale che sulla carta parte tra le migliori al mondo e che rischia di arrivare non nelle migliori condizioni possibile un appuntamento così importante come quello di Parigi 2024.

Sulla sfida odierna c’è poco da dire, l’Olanda sin dalle prime battute appare in controllo e soprattutto si presenta con la giusta carica agonistica per affrontare questo match. L’Italia, invece, si affida solamente a delle reazioni di nervi che arrivano nei momenti di difficoltà. Ma nei momenti decisivi ritornano gli errori e tanta confusione anche da un punto di vista tecnico. Ne è la dimostrazione il secondo parziale, in cui le ragazze riescono a recuperare uno svantaggio di cinque punti nella fase finale del set, ma non concretizzano tre palle per andare sull’1-1 e finiscono per crollare alla prima occasione in favore delle avversarie. Non portano a nulla i 18 punti di Elena Pietrini e i 15 di Ekaterina Antropova, mentre tra le file Orange la protagonista è Nika Daalderop con 17.