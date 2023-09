Sono stati 1.360.000 i telespettatori che hanno seguito la finale per il bronzo tra Italia e Olanda valida per gli Europei di volley femminili 2023. Il match trasmesso in diretta ha fatto registrare uno share massimo del 12,5% con un picco su Rai 1 di 1.212.000. Vanno aggiunti anche i 156.000 che hanno seguito il match su Sky Sport Arena.