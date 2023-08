Europei Volley 2023, Mazzanti: “Egonu? Le ho detto cosa mi aspetto da lei”

La prima partita dell’Italia Femminile all’Europeo è stata speciale per vittoria, atmosfera nell’Arena di Verona e spettacolo nel complesso. Le azzurre hanno vinto ed hanno entusiasmato, anche senza il contributo, un tempo fondamentale di Paola Egonu. Sulla schiacciatrice azzurra ne ha parlato il CT Mazzanti ai microfoni di Sky Sport.

Mazzanti: “Paola sa cosa mi aspetto da lei. Da oggi quando scenderemo in campo sarà una storia tutta da scrivere. Stiamo facendo un percorso che non è definito, bisogna affrontare il momento“. Sicuramente per l’Egonu il meglio dell’Europeo ancora dovrà arrivare.